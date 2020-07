Kadioglu en Elia laten zich met goals gelden in Turkse competitie

Kadioglu schoot Fenerbahçe naar de zege op Göztepe. De voormalig aanvaller van NEC maakte in het competitieduel beide doelpunten in de 2-1-zege. Kadioglu bracht zijn ploeg op een 2-0 voorsprong, maar Göztepe kwam nog terug tot 2-1 via Soner Aydogdu. Fenerbahçe staat na de zege zesde in de Turkse competitie en strijdt nog om Europees voetbal. Er zijn nog vier speelronden in Turkije.



Koploper Istanboel Basaksehir won met 2-0 bij Antalyaspor. In de tweede helft opende Demba Ba de score. Eljero Elia maakte diep in blessuretijd de 2-0. Basaksehir heeft vijf punten meer dan Trabzonspor, dat nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.