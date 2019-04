Kaarten geschrapt, Ajax zonder schorsingen naar halve finales

Ajax begint zonder geschorste spelers aan de halve finales van de Champions League tegen Manchester City of Tottenham Hotspur. Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Frenkie de Jong konden zich woensdag in het uiteindelijk gewonnen duel met Juventus (1-2) geen kaart meer permitteren. Ze werden in Turijn ook niet bestraft door scheidsrechter Clément Turpin.