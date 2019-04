‘Juventus wordt voor Ajax een heel ander verhaal dan Real’

Sacchi (73) schrijft dit vandaag in zijn column in La Gazzetta dello Sport. De Italiaan wijst erop dat Juventus enorm gebrand is. ,,De ploeg is ontzettend homogeen en ervaren, en alles staat in het teken van het winnen van de Champions League. Er zit zo veel karakter en professionaliteit in het team. Bovendien is er veel individuele klasse. Ik denk niet dat Ajax deze ploeg kan stuiten.’’ Hij wist erop dat Ajax en Juventus twee totaal verschillende ploegen hebben. ,,Juventus stond de laatste negen jaar twee keer in de Champions League finale, Ajax heeft al jaren de kwartfinale niet meer gehaald. Juventus is zeer ervaren, Ajax is juist heel jong, met spelers die hopen op een mooie toekomst.‘’

Volledig scherm Eind jaren 80: trainer Sacchi van AC Milan toont trots de Europa Cup, naast hem de Berlusconi. Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit kijken toe. © vi images

Sacchi is oud-coach van het succesvolle AC Milan eind jaren 80, met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Ook was hij bondscoach van Italië. Natuurlijk onderschat Sacchi Ajax niet. ,,Elke ploeg in de kwartfinale is sterk en staat er niet zomaar. Ajax heeft de titelhouder uitgeschakeld en dat is knap, ook al was het tegen een Real zonder Ronaldo. Maar Juventus en Ronaldo zijn gewaarschuwd. Dus bij Ajax moeten ze niet denken dat ze tegen Juventus net zo veel ruimte krijgen om te voetballen als tegen Real Madrid. Juventus wordt een heel ander verhaal voor ze. Geen team is in verdedigend opzicht tactisch zo sterk. Juventus zal naar mijn verwachting gaan profiteren van de eigen klasse en de onervarenheid van Ajax. Juventus zal wachten tot het juiste moment. Geduld, dat zal beslissend zijn.‘’