Juventus wordt ‘Piemonte Calcio’ in FIFA 20

Podcast | Hoeveel etappes had Van der Poel hier niet gewonnen?

17:08 Een rustdag in de Tour de France. Balen voor alle wielerliefhebbers, maar Thijs Zonneveld, Thomas Dekker en Hidde van Warmerdam op een warme vijfde verdieping in een Frans hotel uitgebreid alle details van de eerste tien dagen in de Tour de France en alles wat er nog komen gaat in de komende anderhalve week.