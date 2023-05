‘Juventus wil af van Ihattaren, hij respecteert zijn contract niet’

LIVE Copa del Rey | Wordt het de 20ste bekerwinst voor Real Madrid of de eerste voor Osasuna?

In het Estadio Olímpico de Sevilla staan Real Madrid en Osasuna vanavond tegenover elkaar met als inzet de Copa del Rey. De ploeg uit Pamplona won de laatste 18 duels met de Koninklijke niet (in alle competities), dus het mag duidelijk zijn wie de grote favoriet is. Schittert Karim Benzema opnieuw, net als in de halve finale tegen FC Barcelona? Vanaf 22.00 uur volg je het duel hier.