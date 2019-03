Juventus verliest ongeslagen status door zeperd in Genoa

Trainer Massimiliano Allegri hield Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Wojciech Szczesny, Federico Bernardeschi en Blaise Matuidi buiten de basiself voor het duel met Genoa. Dit vijftal stond wel aan de aftrap tijdens de midweekse Champions League-comeback tegen Atlético Madrid (3-0). In Genoa kreeg de Italiaanse oefenmeester de rekening gepresenteerd voor het passeren van deze basisspelers.



De thuisploeg was duidelijk meer gemotiveerd dan de tegenstander en de zege was verdiend. Voormalig Juve-middenveder Stefano Sturaro en good old Goran Pandev tekenden na rust voor de treffers. Hoewel er door deze nederlaag een einde komt aan een reeks van 31 ongeslagen Serie A-duels, zal deze zeperd Juve weinig deren. De titelstrijd in de Serie A is al enige tijd beslist. De formatie uit Turijn heeft een voorsprong van liefst 18 punten op Napoli, dat vanavond in actie komt tegen Udinese.



Juventus lootte vrijdag Ajax als tegenstander in de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Ronaldo komt op 10 april naar Amsterdam voor de eerste confrontatie van het tweeluik.