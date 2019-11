Juventus-trainer Sarri: ‘Logisch dat Ronaldo boos wordt’

,,Ach, we moeten Cristiano juist dankbaar zijn omdat hij toch wilde spelen terwijl hij eigenlijk niet helemaal fit is”, reageerde Sarri. De Italiaan haalde Ronaldo woensdag in de slotfase van het Champions Leagueduel met Lokomotiv Moskou bij een stand van 1-1 naar de kant. Diep in blessuretijd bezorgde Douglas Costa de ‘Oude Dame’ de winst (1-2). Ronaldo stond ondanks knieklachten zondag tegen Milan ook weer in de basis, maar al na 55 minuten ging aan de kant het bord met het nummer 7 omhoog. Juist Paulo Dybala, de vervanger van Ronaldo, maakte het winnende doelpunt: 1-0.

,,Het is logisch dat een speler boos is als hij wordt gewisseld”, zei Sarri. ,,Ik zou me meer zorgen maken als dat niet zo was. Ik weet niet of het klopt dat Cristiano eerder is weggegaan. Als dat zo is, zal hij dat moeten oplossen met zijn teamgenoten.”