Juventus thuis onderuit tegen laagvlieger Benevento, Atalanta doet goede zaken in Verona

Er leek nog weinig aan de hand voor Juventus bij een 0-0 stand, maar in de 69ste minuut schoof de Braziliaanse middenvelder Arthur Melo zo in de voeten van Adolfo Gaich. De 22-jarige spits uit Argentinië pakte het cadeautje dankbaar uit en schoot binnen: 0-1. Het team van Filippo Inzaghi, dat vorig seizoen overtuigend kampioen werd in de Serie B, hield in de resterende 25 minuten knap stand en neemt de drie punten mee naar het zuiden van Italië. Benevento staat nu zestiende en pakt drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De voorsprong op nummer achttien Cagliari is nu zeven punten.



Juventus blijft derde met 55 punten, net als Atalanta. De kampioen van de laatste negen seizoenen heeft een achterstand van tien punten op koploper Internazionale, dat dit weekend niet in actie kwam vanwege vijf coronabesmettingen (waaronder Stefan de Vrij) in de selectie. Nummer twee AC Milan, dat om 18.00 uur de uitwedstrijd bij Fiorentina speelt, heeft een punt meer dan de club uit Turijn.