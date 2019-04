Juventus niet in alles groter dan Ajax

Feiten en cijfersTerwijl Ajax afgelopen zomer het transferrecord voor Daley Blind (20,5 miljoen) brak, deed Juventus dat voor Cristiano Ronaldo (117 miljoen). Hoe enorm dat verschil in transfersom ook is, afgezet tegen Ajax is de Italiaanse grootmacht niet in alles de grootste.

In de twee van de laatste vier edities haalde Juventus nog de finale van de Champions League, maar Ajax heeft het toernooi nog altijd vaker gewonnen. De Amsterdammers wonnen de Europa Cup I in de jaren zeventig drie keer achter elkaar en daarna nog eens de Champions League in 1995. Bij Juve staat de teller op twee: in 1985 en 1996 won de ‘Oude Dame’ Europa’s meest prestigieuze bekertoernooi.

In Nederland en Italië zijn Ajax en Juventus ook veelvraten, recordkampioenen qua landstitels en bekers. Daarin loopt Juve dan weer net wat voor. Na 7 titels op een rij (!) staat de teller op 34. Ajax (33 titels) werd in 2014 voor het laatst kampioen. Ajax heeft wél meer nationale bekers: 18 om 13.

In de Champions League zijn de verschillen de laatste jaren gigantisch. Kijk alleen naar wie in de huidige selecties de meeste goals in het miljardenbal hebben gemaakt. Ajax’ topscorer Dusan Tadic maakte er deze editie 6, evenveel als Lasse Schöne in al zijn campagnes. Cristiano Ronaldo staat op 124 en is topscorer aller tijden.

Dankzij doelpunt 122, 123 en 124 van Cristiano Ronaldo in de Champions League, ontdeed Juventus zich in de achtste finale nog van Atlético Madrid: 3-0 na de 2-0 in Madrid.

Toch is het onderlinge resultaat van Ajax tegen Juventus niet slecht. Al is dat vooral gebaseerd op resultaten uit de tijd dat voetbalwedstrijden nog in het zwart-wit op tv werden uitgezonden. Juve won 6 keer, Ajax 2 keer. 4 keer werd het een gelijkspel. De Italianen bleven in de laatste 9 ontmoetingen ongeslagen, sinds de 2-1 overwinning van Ajax in de UEFA Cup van 1974-1975.

Andere tijden, al heeft Ajax net als toen veel internationals. 14 maar liefst. Juve heeft er echter 21 in de selectie en dan ook nog uit toplanden als Frankrijk (Blaise Matuidi), Brazilië (Alex Sandro) en Argentinië (Paulo Dybala). Het aantal buitenlandse spelers in de selecties lijkt overigens aardig in balans. Tegenover de 10 van Ajax staan er 13 niet-Italianen onder contract in Turijn.

Matthijs de Ligt, de 19-jarige leider van Ajax. Hier in duel met PSV-aanvoerder Luuk de Jong.

Zaterdag tegen AC Milan (2-1) was de gemiddelde 27 jaar. Daarbij aangetekend dat oudgedienden als Ronaldo, Giorgio Chiellini en Sami Khedira niet meededen. Diezelfde avond trad Ajax in Tilburg wel met de nagenoeg sterkst mogelijke opstelling aan. De ploeg tegen Willem II (1-4) was gemiddeld 25,5 jaar oud. De jongste was Matthijs de Ligt (19), de oudste Lasse Schöne (32). Bij Juve was Rodrigo Betancur (21) de jongste en Mario Mandzukic (32) de oudste.

Waar de clubs elkaar meer ontlopen is in het stadion. Bekend van Juventus zijn de beelden van het oude stadion, het Stadio delle Alpi. Een grote bak die vaak leeg overkwam, ook door de sintelbaan om het veld. Het nieuwe onderkomen is veel knusser. Fans zitten korter op het veld en met iets meer dan 40.000 plekken is het Juventus Stadium ook aanzienlijk kleiner. Ook dan de Johan Cruijff Arena: waar plek is voor bijna 55.000 toeschouwers.