Juventus morst eerste punten in Serie A

Voor rust leek er nog weinig aan de hand voor het team van coach Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo zag de bal na zijn inzet in de 14e minuut eerst nog tegen de lat aan gaan. Vier minuten later was het wel raak. De Portugees kon de bal bij de tweede paal van dichtbij binnen tikken. Zijn vijfde in de Serie A.



Meerdere doelpunten van Juventus bleven uit. Bij Genao was de hoop vooral gericht op Krzysztof Piatek. De Poolse spits scoorde al negen keer in de competitie in alle zeven duels waarin hij in actie kwam. De goalgetter scoorde voor het eerst dit Serie A-duel niet, maar zijn ploeggenoot Daniel Bessa dat deed wél. Hij kopte halverwege de tweede helft na een voorzet van rechts hard raak. Het betekende het zesde tegendoelpunt dit seizoen voor ‘Juve’, dat in het laatste kwart van de wedstrijd niet meer toe wist te slaan.