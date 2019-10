Juventus met De Ligt dient Bosz tweede nederlaag in Champions League toe

Akkermans dacht aan stoppen, maar belandde in Bavel: ‘Ik ben er weer in getrapt’

15:00 Hij vertrok van 'zijn cluppie' DIA naar Madese Boys, liet zo nu en dan zijn kwaliteiten zien in de tweede klasse en dook deze zomer op bij Bavel (3b). In gesprek met Niek Akkermans (28), in 2018 nog derde in het Zilveren Schoen-klassement.