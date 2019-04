Juventus maakt zich klaar voor kampioensfeest en Ronaldo tegen Ajax

Het is pas begin april, maar Juventus kan dit weekend al officieus kampioen van Italië worden. De achtste landstitel op rij is een feit als Juventus morgenavond (18.00 uur) thuis wint van AC Milan en achtervolger Napoli zondagavond (20.45 uur) thuis verliest van Genoa. Die club staat veertiende in de Serie A, maar is voorlopig wel de enige club die Juventus dit seizoen versloeg. Met 26 zeges in 30 wedstrijden koerst Juventus echter onbezorgd af op een nieuwe landstitel, anders wel in de uitwedstrijd bij SPAL tussen de confrontaties met Ajax in.