Juventus laat De Ligt thuis voor laatste uitwedstrijd van het seizoen

De Ligt kampt al een tijdje met schouderklachten en zou volgens Italiaanse media zelfs onder het mes moeten. De Nederlander zou daar echter mee wachten tot het einde van het seizoen. Het is nog even afwachten wanneer dat precies is voor Juventus, dat zich onlangs voor de negende keer op rij kroonde tot kampioen van Italië. In de kampioenswedstrijd tegen Sampdoria kreeg De Ligt ook nog last van zijn bovenbeen na een uiterste krachtsinspanning om de bal te blokken. Hij werd vervolgens gewisseld.



Nu Juventus kampioen is, is voor coach Maurizio Sarri het moment gekomen om de Nederlandse verdediger rust te geven in aanloop naar de return van de achtste finale in de Champions League tegen Olympique Lyon. Die wedstrijd wordt 7 augustus in Turijn gespeeld.



Naast De Ligt ontbreekt ook Paulo Dybala, die eveneens uitviel in de kampioenswedstrijd. Cristiano Ronaldo is wel gewoon van de partij. Hij wil nog proberen topscorer van de Serie A te worden. Met 31 goals heeft hij er drie minder dan Lazio-spits Ciro Immobile.