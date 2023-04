Juventus krijgt na succesvol beroep 15 punten terug en verdringt AS Roma van derde plaats in Serie A

LIVE Europa en Conference League | Volg hier Sevilla tegen Manchester United en alle andere duels

Niet alleen Feyenoord en AZ komen vanavond in actie, maar er wordt op nog veel meer velden gevoetbald in de Europa en Conference League. Zo hoopt Erik ten Hag zich met Manchester United ten koste van Sevilla te plaatsen voor de halve finale. Volg dat duel via ons liveblog en de tussenstanden van de andere wedstrijden via ons livewidget.