Juventus kan in topper tegen Atalanta niet beschikken over Ronaldo

Mollema over Amstel Gold Race: 'Ik raak niet echt gemoti­veerd van dit parkoers’

16 april De enige Nederlandse wielerklassieker moet het zondag doen zonder de vaderlandse wielerster. Mathieu van der Poel (26) kiest nu voor de mountainbike en verdedigt zijn titel in de Amstel Gold Race niet. De kans op weer een Nederlandse zege is daardoor in één klap heel klein.