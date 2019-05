Juventus gaat zonder strepen onderuit bij AS Roma

hockey Push leeft nog ondanks nederlaag tegen Laren, dubbele winst voor Et­ten-Leur

22:11 In theorie had degradatie voor de hockeyers van Push een feit kunnen zijn geweest, zover is het echter nog niet. Zelf verloor de ploeg op eigen veld met 3-5 van Laren, maar aangezien elders in Breda Zwart-Wit verloor van hekkensluiter HBS, kan Push de dans nog ontspringen en spelen voor handhaving in de promotieklasse. Op de laatste speeldag over twee weken spelen Zwart-Wit en Push aan de Galderseweg nog tegen elkaar.