Juventus en United grijpen ticket voor knock-outfase na nipte zege

Het duurde in Turijn even voordat er gescoord werd. Juventus had het betere van het spel, maar kon dat in eerste instantie niet vertalen naar doelpunten. Cristiano Ronaldo, die in Valencia nog een discutabele rode kaart kreeg, was gretig, maar ook zijn pogingen misten precisie. Valencia had zelfs op voorsprong kunnen staan in de rust. Doelman Wojciech Szczesny voorkwam dat echter met een katachtige reflex.