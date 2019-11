Juventus en De Ligt laten Atlético vrezen na beauty Dybala

De Roon en Hateboer houden uitzicht op achtste finales

23:16 De 2-0 tegen Dinamo Zagreb was pas de eerste zege van Atalanta Bergamo in de Champions League, maar de club van Marten de Roon en Hans Hateboer heeft nog altijd een reële kans op overwintering in de Champions League. Het komt in groep C allemaal aan op de laatste speelronde.