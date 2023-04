Juventus-doelman Wojciech Szczesny grijpt naar zijn hart en verlaat veld: ‘De tranen waren van de schrik’

De 32-jarige doelman uit Polen ging kort voor rust in tranen van het veld. Hij voelde een steek in zijn borst en vroeg direct om hulp. De ervaren doelman kon wel zelfstandig van het veld af, maar moest onderweg naar de kleedkamer getroost worden door zijn teamgenoten.



Juventus meldde een halfuur nadat Szczesny van het veld was gegaan dat alles in orde lijkt na een eerste check met een hartfilmpje. Szczesny had last van een hoge hartslag, maar die problemen waren snel verdwenen.