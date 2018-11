Juventus blijft stevig aan kop dankzij Ronaldo en Mandzukic

Na een half uur nam Ronaldo de openingstreffer voor zijn rekening. Met links nam hij de bal van dichtbij met een soort van dropkick. Voor Ronaldo was het zijn negende goal van het seizoen, waardoor hij samen met de Pool Krzysztof Piątek van Genoa de topscorerslijst aanvoert.



Na een uur maakte Mario Mandzukic er met een intikker 2-0 van. Voor de Kroaat is het zijn zesde seizoenstreffer. Vorig jaar kwam hij tot slechts vijf doelpunten in 32 duels.



Ronaldo en veel anderen speelden met een rode veeg op de wang. De Serie A wil daarmee opkomen voor vrouwen die in het verleden misbruikt zijn. Zondag is het de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, in het leven geroepen door de Verenigde Naties.



Juventus, dat twaalf van de dertien wedstrijden heeft gewonnen (alleen Genoa hield de ‘Oude Dame’ op een gelijkspel) kan zich nu gaan voorbereiden op de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Valencia.