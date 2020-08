Juventus bevestigt maandenlange absentie De Ligt na schouderoperatie

Drie artsen van de Romeinse kliniek voerden in aanwezigheid van teamarts Luca Stefanini de ingreep uit, waarbij de schouder van De Ligt is gestabiliseerd.



De rechterschouder van De Ligt schoot in november vorig jaar tijdens het uitduel van Juventus met Atalanta al eens uit de kom. Ook daarna bleef de oud-aanvoerder van Ajax last houden. De coronapauze loste zijn klachten ook niet op.



De verdediger van Juventus kondigde zelf de operatie aan nadat zijn club vorige week werd uitgeschakeld in de Champions League tegen Lyon. De voormalig Ajacied had al geruime tijd last van het gewricht. ,,Ik ga binnenkort onder het mes en het zal enige tijd duren voor ik volledig ben hersteld”, zei hij. Hij mist niet alleen acht interlands met Oranje, maar De Ligt is er ook niet bij als de Serie A halverwege september het nieuwe seizoen begint onder de nieuwe trainer Andrea Pirlo.