Juve-voorzitter: Atalanta verdient het niet om CL te spelen

,,Is het correct dat Atalanta zonder internationale historie en dankzij één goed seizoen directe toegang heeft tot het belangrijkste Europese clubtoernooi en andere ploegen niet? Dan denk ik aan AS Roma. Die club heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de hoge plaats van Italië op coëfficiëntenranglijst”, zei hij tijdens de FT Business of Football Summit in Londen. ,,Roma heeft één slecht seizoen gehad (in 2018-19, red.) en dan missen ze veel inkomsten. De topclubs moeten ook investeringen doen en hebben veel kosten.”