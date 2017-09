Juve-topman Agnelli geschorst wegens banden met maffia

Manu Garcia schittert in het mooiste voetbaltheater van Nederland

8:16 De tunnelklep gaat open als de avondschemering over het meest rauwe en intense voetbalstadion van Nederland valt. Manu Garcia kijkt eens op, geniet en ziet links van hem een geel-zwarte kolonie van duizend mensen op de tweede ring. Ze zwaaien met vlaggen, zingen en hopen tegen beter weten in op een goed resultaat. Angst boezemt De Kuip hem niet in. ,,Juist niet", zal de Spanjaard later zeggen. Kuipvrees? Welnee, daar heeft hij nooit van gehoord.