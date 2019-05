Juve-talent Kean biecht op: bal gestolen van priester

,,Ik was een keer zo wanhopig om te voetballen dat ik een bal stal van een priester. Hij had altijd een bal in de kast, maar die deed hij nooit op slot. Elke keer als ik mijn eigen bal kwijt raakte door hem bijvoorbeeld in een tuin te schieten, pakte ik stiekem de bal uit de kast”, aldus Kean tegen The Players’Tribune.