Juve-middenvelder Khedira weer onder het mes

Van Dijk reageert op tirade zus van Ronaldo: ‘Ik maakte gewoon een grapje’

14:13 Een grapje van Virgil van Dijk is bij de zus van Cristiano Ronaldo compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Toen de verdediger van Liverpool gisteren hoorde van de afwezigheid van de Portugese stervoetballer op het Ballon d’Or-gala, knipoogde hij: ,,Was hij een concurrent dan?’’