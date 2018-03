Juve loopt uit op Napoli na zege op Atalanta

Gonzalo Higuaín bracht na een klein halfuur spelen Juventus op voorsprong. Blaise Matuidi besliste in de 81ste minuut de wedstrijd. Vlak daarvoor kreeg Atalanta-verdediger Gianluca Mancini in één minuut tijd twee gele kaarten. Eerst vanwege het vasthouden van Gonzalo Higuaín, daarna voor een overtreding op Giorgio Chiellini.



Marten de Roon, die het bij de 2-0 aan de stok kreeg met Mehdi Benatia, speelde de hele wedstrijd bij Atalanta. Hans Hateboer werd in de 70ste minuut gewisseld.



Napoli kwam zondag tegen Inter niet verder dan 0-0. Juve heeft daardoor een voorsprong van vier punten op de achervolger uit Napels.