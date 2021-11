Jutta Leerdam met zevende plek beste Nederlandse op 500 meter, ook mannen niet in buurt podium

Jutta Leerdam is bij de tweede wereldbeker schaatsen van het seizoen in Noorwegen als zevende geëindigd op de 500 meter. De 22-jarige Zuid-Hollandse kwam tot 38,06 seconden. De zege ging opnieuw naar de Amerikaanse Erin Jackson die Nao Kodaira uit Japan versloeg.

Jackson boekte haar derde wereldbekerzege op rij op de 500 meter. De 29-jarige Amerikaanse had een snelle opening van 10,45 en kwam met een goede laatste binnenbocht tot 37,61, waarmee ze 0,10 sneller was dan Kodaira. De Poolse Kaja Ziomek bleef met 37,74 wereldkampioene Angeline Golikova voor en werd derde.

Femke Kok kwam tot een tijd van 38,37 en werd daarmee twaalfde. De 21-jarige Friezin gaf vrijdag na haar tegenvallende 1000 meter al aan nog steeds niet helemaal fit te zijn. De schaatsster van Reggeborgh is nog ver verwijderd van de tijden waarmee ze vorig seizoen vier wereldbekerwedstrijden op rij won op de 500 meter.

Leerdam was in de rit daarvoor duidelijk sneller en dankte dat vooral aan een goed rondje van 27,3. Ze versloeg in haar rit de Poolse Andzelika Wojcik. Michelle de Jong werd vijftiende met een tijd van 38,48. Marrit Fledderus reed met 38,73 de negentiende tijd. Dione Voskamp was eerder op de dag in de B-divisie goed voor 38,49. Daarmee werd ze tweede achter de Zuid-Koreaanse Kim Min-sun.

Leerdam keek vooral naar haar vooruitgang ten opzichte van het eerste wereldbekerweekend in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. ,,Vorige week zat ik een stuk verder weg. Nu zit ik er aardig dichtbij”, zei ze bij de NOS. ,,Ik heb een sprong gemaakt ten opzichte van vorige week en er zit nog veel potentie in. Ik ben er best tevreden mee.”

De schaatsster van Team Worldstream denkt dat ze in haar opening van 10,7 nog tijd kan winnen. ,,Ik moet nog wat frisser worden. Ik heb ook al eerder 10,5 geopend. Morgen krijg ik nog een kans.” Dan is de tweede 500 meter bij de wereldbeker in Noorwegen.

500 meter mannen

Kai Verbij is op de eerste 500 meter bij de mannen met 34,98 seconden als achtste geëindigd. Daarmee was hij net als bij de twee wedstrijden over 500 meter vorige week in Polen de beste Nederlander. De zege in Stavanger ging naar de Canadese wereldkampioen Laurent Dubreuil.

Verbij kwam met een opening van 9,8 en een rondje van 25,1 hoog in de 34 seconden uit en blijft daarmee nog altijd ver van de podiumplaatsen. Dubreuil won in 34,57 voor de Rus Artem Arefjev (34,60) en boekte zijn tweede wereldbekerzege op de 500 meter. De Pool Marek Kania verraste met een nieuw persoonlijk record van 34,65 en greep het brons.

Kai Verbij.

Dai Dai N’tab lukte het ook bij de derde internationale 500 meter niet om een tijd onder de 35 seconden te rijden. De winnaar van WK-brons op de 500 meter kwam tot 35,06 en werd daarmee dertiende. N’tab was net iets sneller dan Hein Otterspeer die 35,08 klokte en veertiende werd.

Ook de 500 meter van Merijn Scheperkamp was niet helemaal foutloos. Met onbalans in de laatste buitenbocht reed hij 35,24. Daarmee eindigde hij als achttiende. Janno Botman was eerder op de dag in de B-divisie tot 35,62 gekomen.

Bekijk hier alle standen in de wereldbeker:

Bekijk hier de schaatskalender:

