Jutta Leerdam: meer dan een schaatsster

7 marathons in 7 dagen, dag 6: ‘Het lichaam roept stop, de geest schreeuwt: dat nooit’

12:47 Het bruidspaar Arno (38) en Meriem (36) van Triest is nog maar één dag en één marathon verwijderd van het voltooien van hun wereldwijde monsteronderneming. In het Aurocanapark van de Chileense hoofdstad Santiago werkten ze afgelopen nacht wedstrijd nummer 6 van de World Marathon Challenge af. Woensdagavond hopen ze hun huwelijksreis in stijl af te ronden op Miami’s South Beach.