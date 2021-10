Jutta Leerdam in baanrecord naar nationale titel op de 1000 meter: ‘Ik schaatste niet eens lekker’

Leerdam heeft het Nederlandse record op de 1000 meter al in handen, nadat ze vorig jaar in 1.11,84 over de finish kwam in Salt Lake City. ,,Ik ben hier nog veel blijer mee dan gisteren. Vorig jaar wilde ik zo graag dat baanrecord, nu is het op de eerste dag direct gelukt. De eerste anderhalve ronde lukte het niet en raakte ik mijn slagen niet lekker. Ik had echt niet verwacht dat ik zo'n goede tijd zou rijden. Ik weet zeker dat ik nog veel harder kan, want mijn techniek was helemaal niet goed. Het was ‘gewoon gaan’ en dan heb je plots het baanrecord.”



,,Het is altijd goed om een beetje competitie te hebben, dus het was lekker dat ik met Femke Kok in de race zat. Ik wilde het gelijk laten zien, dus daar ben ik enorm blij mee. Dit is veel meer dan verwacht. Ik begin m'n seizoen veel beter dan verwacht. Ik wil niet alles rijden, want ik wil mezelf niet over de kop rijden. Het doel dit jaar is natuurlijk de Olympische Spelen, dus ik hoef niet eind oktober al te pieken. Ik wil zoveel mogelijk rijden, maar wel goed kijken hoe ik me zo goed mogelijk kan blijven verbeteren", zei Leerdam. De Spelen in Peking zijn pas in februari.