Jutta Leerdam heeft na ‘emotioneel heftigste jaar ooit’ nog ‘heel veel liefde om te geven’: ‘Ik durf meer mezelf te zijn’

Nederland­se darters vrezen Engelse stakingen niet: ‘Hier druk? Nog nooit op Schiphol geweest zeker?’

De Nederlandse darters die na Kerstmis terug mogen komen voor de derde ronde op het WK maken zich allesbehalve druk over de stakingen die momenteel plaatsvinden in Engeland. In de afgelopen coronajaren vierden ze de kerst verplicht in Londen en juist daarom staan ze nu te popelen om thuis bij hun familie te zijn.

7:33