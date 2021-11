Jutta Leerdam grijpt net naast podium 500 meter, Dai Dai N'tab meldt zich weer in schaatstop

Spaanse media Espanyol beklaagt zich na cadeautje voor Depay: ‘Penalty was een grap’

Over geluk had Barcelona zaterdag in de slotfase tegen Espanyol (1-0) niet te klagen. Over de discutabele strafschop die Memphis Depay kreeg én benutte evenmin. Toch zijn de Spaanse media optimistisch gestemd na het debuut van Xavi. ,,Het is duidelijk dat er een nieuw tijdperk aanbreekt in Camp Nou,’’ stelt Marca.

10:49