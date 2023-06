Justin Kluivert speelt zich veilig met Valencia, Frenkie de Jong sluit seizoen af met weer een nederlaag

Ook UD Almería wist zicht te handhaven met een gelijkspel (3-3) bij het reeds gedegradeerde RCD Espanyol in Barcelona. Daardoor speelt Real Valladolid volgend seizoen op het tweede niveau van Spanje, net als Espanyol en Elche die de afgelopen weken al degradeerden.



Justin Kluivert had weer een basisplaats bij Valencia. De van AS Roma gehuurde aanvaller had met zes goals in 25 competitieduels zijn aandeel in de handhaving van Valencia, dat in de clubhistorie slechts vier seizoenen op het tweede niveau van Spanje speelde en dit seizoen maandenlang in degradatiestress verkeerde. De 24-jarige aanvaller staat nog tot medio 2025 onder contract bij AS Roma, maar lijkt daar deze zomer definitief te gaan vertrekken.