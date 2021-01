Justin Kluivert: ‘Probeer niet te bewijzen dat ik beter ben dan mijn vader’

Dortmund helpt Bayern een handje en houdt Leipzig van koppositie

9 januari RB Leipzig is er niet in geslaagd te profiteren van de missstap van Bayern München, dat gisteravond verrassend met 3-2 verloor van Borussia Mönchengladbach. De nummer twee van de ranglijst had de koppositie kunnen grijpen bij winst op Borussia Dortmund, maar ging in eigen huis kansloos met 1-3 onderuit.