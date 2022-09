Justin Kluivert debuteert met nederlaag voor Valencia

met video Speler knalt bal uit frustratie publiek in: tranen bij fans en club woedend

Dru Yearwood (22) zal de volgende keer wel drie keer nadenken voordat hij nog eens een bal uit frustratie de tribune in schiet. De Engelse middenvelder van New York Red Bulls raakt bij een achterstand van 2-0 tegen Philadelphia Union een meisje vol in het gezicht. Een jongen naast haar was daarna ontroostbaar.

16:34