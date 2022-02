Justin Kluivert bezorgt Nice drie punten met winnende goal tegen Angers

De bovenste twee clubs in Frankrijk na 38 speelrondes plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, de nummer drie gaat de voorrondes in. Het was voor Kluivert zijn derde competitiedoelpunt van dit seizoen. In de Coupe de France scoorde hij ook al twee keer in drie duels. De oud-speler van Ajax kwam afgelopen zomer over van het Duitse RB Leipzig.



Ook voormalig PSV-middenvelder Pablo Rosario stond in de basis bij de nummer drie van Frankrijk. Aanvaller Calvin Stengs bleef op de bank tegen Angers, dat dertiende staat.



Koploper Paris Saint-Germain ging zaterdagavond met 3-1 onderuit bij nummer vijf FC Nantes. De sterrenformatie van coach Mauricio Pochettino gaat nog wel overtuigend aan kop in de Franse competitie, met dertien punten voorsprong op Olympique Marseille en veertien punten op OGC Nice.