Justin Hoogma maakt ultrakort debuut bij winnend St. Pauli

Hoogma kon een minuut na zijn entree meteen delen in de feestvreugde, want St. Pauli klimt door de overwinning naar de tweede plaats in de Tweede Bundesliga, drie punten achter koploper en stadgenoot Hamburger SV. De bovenste twee clubs promoveren rechtstreeks naar het hoogste niveau in Duitsland.

Voor Hoogma is het te hopen dat hij de komende periode op meer speeltijd kan rekenen, want dat is de reden dat hij Bundesliga-club Hoffenheim tijdelijk achter zich laat. ,,Voor mij is het belangrijk dat ik veel ga spelen”, zei de oud-speler van Heracles Almelo eerder deze week. ,,Er is bij Sankt Pauli een centrale verdediger geblesseerd geraakt dus was het nodig dat er een nieuwe kwam.”