Jury diskwalificeert Bergsma, Talsma Nederlands kampioen 10 kilometer

Marwin Talsma en titelverdediger Jorrit Bergsma wisten wat ze te doen stond. Het grote talent en de veteraan hielden elkaar in evenwicht en zaten halverwege hun rit nipt boven de tijd van Roest. Zoals verwacht liep het verschil in de slotfase echter snel op, in het voordeel van Bergsma. Hij had op de streep zes seconden over op Roest, maar het gevaar kwam van Talsma die een eindsprint in petto had. Na de rit werd Bergsma tot zijn grote ongenoegen echter nog gediskwalificeerd nadat Talsma in moest houden bij een wissel. Talsma is de nieuwe Nederlands kampioen.



,,Nee, tot het moment van de finish had ik dit ook nog niet verwacht", zei Talsma bij de NOS. Hij moest heel even omhoog komen nadat hij en Bergsma in de knoop kwamen bij een wissel. ,,Ik dacht: ik los het zo op door heel even omhoog te komen. Ik vind het heel zuur voor hem. Wist niet dat dit een diskwalificatie zou opleveren. Het is mooi een Nederlandse titel, maar ik win hem liever door een snellere tijd.”