Juridische strijd Red Bull tegen Hamilton lijkt weinig kans van slagen te hebben

Door Marijn Abbenhuijs



Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de verhoudingen tussen zijn team en Mercedes flink op scherp gezet. De voormalig Formule 1-coureur heeft een advocaat ingeschakeld om te onderzoeken welke juridische stappen Red Bull kan nemen tegen Lewis Hamilton, die Max Verstappen afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië het circuit af kegelde. Marko wil dat de Brit daarvoor geschorst wordt en zou de schade aan de auto van Verstappen, volgens hem zo’n 7,5 ton, op hem verhalen.



Dat lijkt echter niet al te veel kans van slagen te hebben. Volgens Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit, moet Red Bull nieuw beeldmateriaal aanleveren waarop te zien is dat Hamilton Verstappen expres van de baan reed, wil de Brit een hogere straf krijgen.



,,Er is een beoordeling gedaan op basis van de beelden”, legt ze uit. ,,Die zijn gewogen en de organisatie heeft volgens de regels een beslissing genomen. Bij de sport is het zo dat als een wedstrijdleiding een sanctie uitspreekt, die blijft staan. Bij het voetbal staat een gele kaart. Daarover kan je later geen procedure starten omdat je vindt dat het rood had moeten zijn. Iedereen wil namelijk een goed verloop van de wedstrijd en achteraf sancties zwaarder maken tast de geloofwaardigheid van de competitie aan.