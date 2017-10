Jurgen van den Broeck krijgt 'gepast' afscheid in Sluitingsprijs

Het was een noodkreet. Enkele weken na de 83ste editie gaf secretaris Eddy Carpentier aan dat zijn Sportkomiteit niet langer in staat was de organisatie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen voort te zetten. Al snel meldde het Belgische sportmarketingbedrijf Golazo zich als de redder van een van de meeste kleurrijke koersen die Vlaanderen nog rijk is.

Opgelucht

En dus gaat er dinsdag 17 oktober een 84e Sluitingsprijs van start op de grens van België en Nederland. ,,Ik ben blij dat ie behouden is. En ook om te horen dat de basis die wij gelegd hebben goed is”, zei een opgeluchte Carpentier gisteren tijdens de presentatie van wat nog altijd een beetje zijn koers is.

Carpentier ziet in Golazo zelfs als de sterke partij die de Sluitingsprijs wat van zijn oude glorie terug kan geven. ,,Het valt vooral niet meer mee om de grote ploegen naar deze koers te halen”, weet Carpentier. ,,Golazo heeft meer macht in de wielerwereld. Misschien lukt het hen beter.”

Het bedrijf is er ieder geval al in geslaagd om van de Sluitingsprijs het afscheid van Jurgen van den Broeck (Lotto Jumbo) te maken. De laatste jaren is VDB behoorlijk aan de sukkel geraakt. ,,Maar hij is toch jarenlang ons grote rondetalent geweest. Derde worden in de Tour (van 2010, na deklassering Contador) is niet niks. Kortom, Jurgen verdient een gepast afscheid”, aldus Van den Bosch.