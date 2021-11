Jurgen Mattheij beslist derby tussen CSKA Sofia en CSKA Sofia met knal vanaf 40 meter

hockey Breda verstevigt tweede plek in Overgangs­klas­se, Et­ten-Leur blijft ondanks zege laatste

De hockeydames van Breda hebben de tweede positie in de Overgangsklasse verstevigd. In een wedstrijd die maar één kant op ging werd met 3-0 gewonnen van het stugge Beuningen. De laatste plaats is er nog niet mee verlaten in de eerste klasse B, maar met drie kostbare punten erbij voor de mannen van Etten-Leur, kan dat nog voor de winterstop zomaar veranderen. De 3-1-thuisoverwinning op de studenten van DSHC betekent veel meer dan zomaar drie punten. Een vervelende periode van zes zure nederlagen op een rij is hopelijk hiermee afgesloten.

