Jürgen Klopp: ‘We spelen deze finale ook voor alle mensen in Oekraïne’

,,Ik ben om duizenden redenen blij dat de finale hier in Parijs is”, zei Klopp. ,,De oorlog gaat nog steeds door en daar moeten we ook aan denken. Dat deze finale toch wordt gespeeld en dan niet in Sint-Petersburg, is precies het juiste signaal dat Rusland moet krijgen. Het leven gaat door, ook als je probeert dat te verwoesten. We spelen deze finale ook voor alle mensen in Oekraïne. Ik weet zeker dat sommigen mensen in dat land de wedstrijd kunnen kijken. We doen het ook voor hen, 100 procent.”