Juni: gravelkoning Nadal juicht, primeur voor Carolijn Brouwer

Sportjaar 2018Het jaar 2018 zit er bijna op en het was opnieuw een heerlijk sportjaar met hoogte- en dieptepunten. In de rubriek Twelve days of Christmas tellen we dagelijks af tot het einde van het jaar. Vandaag blikken we terug op de maand juni.

Rafael Nadal wint in juni voor de elfde keer Roland Garros. Het toernooi verloopt niet altijd even gemakkelijk. In de gewonnen halve finale tegen Diego Schwartzman verliest hij zelfs een set. In de finale is de Spanjaard echter weer onaantastbaar. Rafa is dan in drie sets te sterk voor de 24-jarige Oostenrijker Dominic Thiem.

Bij de vrouwen slaagt Kiki Bertens er niet in om haar prestatie uit 2016 te evenaren. Destijds strandde de Westlander pas in de halve finale. Twee jaar later is de Derde Ronde het eindstation. Simona Halep zal het toernooi uiteindelijk winnen. Het is de eerste Grand Slam-titel voor de Roemeen.

Volledig scherm © AP

Nederlands succes

Ook in juni is er weer Nederlands sportsucces. Carolijn Brouwer wint als eerste Nederlandse vrouw de Volvo Ocean Race. De 44-jarige zeilster wint het eindklassement door in de laatste etappe als eerste de finishlijn in Den Haag te passeren.



Max Verstappen stelt in Canada zijn tweede podiumplek van het seizoen vast. De Limburger eindigt als derde achter winnaar Sebastian Vettel. In de daaropvolgende Franse GP pakt de Red Bull-coureur wéér een podiumplek. Ditmaal wordt hij tweede.

Volledig scherm Carolijn Brouwer is de eerste Nederlandse winnares van de Volvo Ocean Race. Hier poseert zij met de trofee en haar zoontje Kyle. © Pim Ras Fotografie

Overleden

Ook in juni ontvallen ons vele sporters. Bij het horen van de naam Sergio Gonella gaat misschien niet meteen een belletje rinkelen. Toch maakt de Italiaanse scheidsrechter deel uit van de Nederlandse voetbalhistorie. In de WK-finale van 1978 tussen Nederland en Argentinië verbiedt hij René van de Kerkhof, op aandringen van de Argentijnse aanvoerder Daniel Passarella, te spelen met een manchet. Bondscoach Ernst Happel accepteert dit niet en stuurt Oranje naar de kleedkamer. Onder de Nederlandse druk staat Gonella het manchet van Van de Kerkhof toch toe. Met Van der Kerkhof weet Nederland echter niet te winnen. Oranje gaat na verlenging met 3-1 onderuit en verliest de tweede WK-finale op rij.

Zeventienvoudig international Tinus Bosselaar (1936-2018) maakte deel uit van het laatste Sparta dat kampioen van Nederland werd (1959). De Rotterdammer speelde ook twee jaar in dienst van Feyenoord.

Volledig scherm Het afscheid van Sparta-icoon Tinus Bosselaar in beeld. © foto: Carla Vos