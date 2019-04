Jumbo-Visma legt Kars Jansman vast

,,De laatste jaren heb ik op de 5000 en 10.000 meter een behoorlijke stap gezet en de aansluiting met de subtop gemaakt. Ik denk dat ik mezelf bij deze ploeg nog meer kan ontwikkelen om ook de stap richting de wereldtop te zetten", zegt Jansman over zijn keuze voor Jumbo-Visma. ,,Ik kijk ernaar uit om dagelijks met mensen als Sven Kramer, Patrick Roest, Douwe de Vries en Chris Huizinga te trainen. Ik ben ervan overtuigd dat zij mij beter kunnen maken."



Jansman maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de wereldbekercircuit. In het Japanse Tomakomai reed hij de 5000 meter en in het Poolse Tomaszów Mazowiecki de 10 kilometer. Orie denkt dat Jansman nog veel groeipotentie heeft. ,,Daarnaast zie ik hem als een goede aanvulling voor het evenwicht in onze ploeg", zegt de coach.