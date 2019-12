Julie Ertz klopt 's werelds beste Megan Rapinoe in VS-verkiezing

De 27-jarige Ertz, die de titel ook in 2017 won, was de voorbije zomer ploeggenote van Rapinoe bij de Verenigde Staten, dat de Leeuwinnen in de WK-finale klopte. Ertz, die vooral als verdedigende middenvelder speelde, scoorde afgelopen zomer tijdens het WK één keer, tegen Chili. Ze heeft 95 interlands achter haar naam. Ertz speelt in de Verenigde Staten voor Chicago Red Stars.



Ertz versloeg vandaag in de verkiezing de genomineerden Rose Lavelle, Carli Lloyd, Alex Morgan, Alyssa Naeher en dus Rapinoe. Bij de verkiezing stemmen alle bondstrainers, alle spelers op het hoogste clubniveau, een select gezelschap journalisten en coaches uit de College-competitie. Ertz kreeg 42% van de stemmen.