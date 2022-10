Julen Lopetegui kiest voor vader en zegt Wolves af: ‘Soms maakt het leven de keuzes voor je’

Re­al-verdediger Rüdiger stelt fans gerust na bloederige blessure: ‘Als je er niet dood aan gaat...’

,,Ik ben ok", liet Antonio Rüdiger via instagram weten. Een geruststelling voor de mensen die de Duitse verdediger van Real Madrid hadden gezien na zijn gelijkmaker in het Champions League-duel met Sjachtar Donetsk (1-1).

