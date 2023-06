Jude Bellingham (19) tekent voor zes jaar bij Real Madrid, Borussia Dortmund maakt flinke klapper

Jude Bellingham (19) verruilt Borussia Dortmund definitief voor Real Madrid, zo hebben beide clubs vanmiddag bekend gemaakt. De Spaanse topclub maakt meer dan honderd miljoen euro over naar Borussia Dortmund, waarmee Bellingham vorige maand op de slotdag van de Bundesliga naast de titel greep. Het Engelse toptalent tekent een contract tot de zomer van 2029 in Estadio Santiago Bernabéu, waar hij donderdagmiddag wordt gepresenteerd aan de Spaanse pers en fans.

Real Madrid betaalt nu naar verluidt 103 miljoen euro, een bedrag dat nog met 31 miljoen euro kan oplopen met bonussen bij het winnen van prijzen. Door die megatransfer is Bellingham in één klap de op twee na duurste tiener ooit.



Kylian Mbappé is de duurste tiener ooit, toen hij in 2018 voor 180 miljoen euro door AS Monaco naar Paris Saint-Germain werd verkocht. João Félix ging in 2019 voor 126 miljoen euro van Benfica naar Atlético Madrid.

Bellingham speelde het afgelopen seizoen in alle competities 42 wedstrijden voor Borussia Dortmund, dat op de laatste speeldag nipt naast de titel in de Bundesliga greep. De jonge Engelsman, die in 2020 voor zo'n dertig miljoen euro overkwam van Birmingham City, maakte veertien goals.

Met de transfer maakt Borussia Dortmund de naam als topverkoper maar weer eens waar. Eerder vertrokken Ousmane Dembélé (140 miljoen euro naar FC Barcelona), Jadon Sancho (85 miljoen euro naar Manchester United), Christian Pulisic (64 miljoen euro naar Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 miljoen euro naar Arsenal) en Erling Haaland (60 miljoen euro naar Manchester City) ook al voor riante bedragen bij de Duitse club.

Zesde Engelsman bij Real Madrid

Jude Bellingham wordt de zesde Engelsman bij Real Madrid. Laurie Cunningham was de eerste, van 1979 tot 1984. Daarna volgden Steve McManaman (1999 tot 2003), David Beckham (2003 tot 2007), Michael Owen (seizoen 2004/2005) en Jonathan Woodgate (2004 tot 2006). Zestien jaar nadat Beckham afscheid nam met een kampioenschap in Spanje krijgt hij dus eindelijk een opvolger in het maagdelijk wit van Real Madrid.



Bellingham speelde al 24 interlands voor Engeland en was basisspeler bij de vijf wedstrijden op het WK 2022 in Qatar, waar de ploeg van bondscoach Gareth Southgate in de kwartfinale verloor van Frankrijk. Op het EK in de zomer van 2021 mocht Bellingham als 17-jarige speler al drie keer invallen.

Real Madrid heeft met Federico Valverde⁠ (24), Aurélien Tchouaméni (23), Eduardo Camavinga⁠ (20), Jude Bellingham⁠ (19) en de eerder deze week teruggekeerde Brahim Díaz (23) nu vijf middenvelders die nog jaren meekunnen bij de Spaanse recordkampioen. Carlo Ancelotti beschikt ook nog over de ervaren middenvelders Toni Kroos (33) en Luka Modric (37), maar het contract van de Kroaat loopt over twee weken af. Mogelijk vertrekt Modric in navolging van spits Karim Benzema (35) naar Saudi-Arabië, waar een lucratief contract voor hem klaarligt. Real Madrid verkocht vorig jaar al de Braziliaanse middenvelder Casemiro (31) aan Manchester United, waar hij een uitstekend eerste jaar beleefde.

Mogelijk komt ook Kylian Mbappé deze zomer nog naar Real Madrid. Vorig jaar slaagde De Koninklijke er niet in de Franse superster weg te halen bij Paris Saint-Germain, maar nu lijkt er een nieuwe transfersoap ontstaan. Real Madrid won dit seizoen nog wel de Copa del Rey, maar eindigde in La Liga op tien punten van kampioen FC Barcelona en werd in de halve finales van de Champions League weggevaagd door Manchester City.

Borussia Dortmund gaat op zoek naar een nieuwe middenvelder met het geld dat het voor Bellingham ontvangt. De Duitse club is gecharmeerd geraakt van Edson Álvarez. De Mexicaan staat nog twee jaar bij Ajax onder contract. De club uit Amsterdam liet hem vorige zomer niet naar Chelsea vertrekken. Ook West Ham United heeft interesse in de 25-jarige Mexicaan.

Met Jude Bellingham is er wederom een transfer van meer dan honderd miljoen euro. Maar krijgt Borussia Dortmund ook echt ál dat geld? Check in de video hieronder hoe het geld wordt verdeeld.

