Jubileumeditie voor Wouwse Pro-Am golftoernooi met een prijzenpot van maar liefst 35.000 euro

De veertigste editie kent na twee coronajaren weer een volledig bezet toernooi. Vier dagen lang lopen pro’s en amateurs samen over de baan. ,,Op woensdag was het de beurt aan senioren die lid zijn van de club. Zij spelen een apart toernooi met voornamelijk dames pro’s”, vertelt Jan Hoogstrate, voorzitter van de stichting die het toernooi organiseert. ,,Dat is een soort goedmakertje richting de club, want de baan is nu in de beste conditie van het hele jaar, daar willen de leden ook graag op spelen. Het is vooral een gezelligheidswedstrijd.”

Quote Pro’s vragen zich weleens af waarom de Dutch Open hier niet georgani­seerd wordt. We kunnen hier niet zo veel publiek kwijt Jan Hoogstrate

Op donderdag startte de competitieve wedstrijd. De pro’s spelen dan individueel en het is de eerste dagscore die meetelt voor het totaal. Na de eerste dag stond Nordin van Tilburg uit Ossendrecht op de gedeeld eerste plaats, de finaledag begint hij op een gedeeld derde plaats. Gisteren gingen de pro’s en amateurs samen de baan in. ,,Voor amateurs is het natuurlijk heel leuk om samen met een pro door de baan te lopen. Pro’s lopen het liefst alleen, maar begrijpen ook waar het prijzengeld vandaan moet komen.”

35.000 euro

Want het prijzengeld is hoog: €35.000 waarvan €5.500 voor de winnaar. ,,Dankzij de vele sponsoren kunnen we dat bieden, maar daar moet natuurlijk ook iets tegenover staan”, legt Hoogstrate uit. ,,De sponsoren kunnen bijvoorbeeld zakenrelaties mee laten doen aan de wedstrijd.”

Iedere pro speelt voor een individuele score en daarnaast wordt de teamscore bijgehouden. Zaterdag wordt de finaledag gespeeld. ,,Het is een toonaangevend toernooi. We beschikken over een trouwe groep sponsoren en hebben met Aruba en Curaçao twee grote sponsoren die de golfsport in hun land op de kaart willen zetten.”

,,Bovendien is het goed voor de naamsbekendheid van de club en reclame voor de baan. Pro’s vragen zich weleens af waarom de Dutch Open hier niet georganiseerd wordt. We kunnen hier niet zo veel publiek kwijt.”

Kraampjes

Terwijl het toernooi gaande is houdt Hoogstrate alles in de gaten. Veel holes hebben een speciaal thema, er zijn op verschillende plekken extra prijzen te winnen en er is heel veel catering op de baan. ,,Je kunt een elektrische fiets winnen als je een hole-in-one slaat. Er zijn overal kraampjes met drank en eten wat afgestemd is op het thema van die hole”, vertelt Hoogstrate. ,,Ik neem deel, maar overal waar ik langs loop kijk ik of het goed gaat. Daar helpen de mensen van de club bij. Ik kan niet veel meer verzinnen om het toernooi nog beter neer te zetten.”