Jubilaris Neymar verruilt rugnummer 10 even voor 100

De 27-jarige aanvaller debuteerde in 2010 in de nationale ploeg, toen nog als groot talent van de Braziliaanse club Santos. Neymar verhuisde drie jaar later naar FC Barcelona, waar hij met Lionel Messi en Luis Suárez een bijzonder trefzekere voorhoede vormde. In 2017 ging de linksbuiten voor een recordbedrag naar Paris Saint-Germain.

In de 99 interlands die hij speelde, maakte Neymar 61 doelpunten. Hij heeft alleen Pelé (77 goals) en Ronaldo (62) nog voor zich staan op de ‘eeuwige’ topscorerslijst van de vijfvoudig wereldkampioen. ,,Ik ben heel blij dat ik deze mijlpaal bereik”, zei Neymar in de aanloop naar zijn honderdste interland. ,,Zelfs in mijn stoutste dromen had ik dit nooit zien gebeuren. Het is nu mijn droom om met Brazilië wereldkampioen te worden. Er gaat nog heel veel moois aankomen.”