Jubilaris Alonso in mineur naar Le Mans

Nadal oppermach­tig naar elfde eindzege op Roland Garros

18:42 De koning van het gravel gooide zijn armen in de vroege avond in de lucht. Rafael Nadal (32) had net het verwachte, maar ook onmogelijke gedaan: hij won voor de elfde keer in dertien jaar tijd de finale van Roland Garros. In de finale was de Spanjaard in drie sets te sterk voor de 24-jarige Oostenrijker Dominic Thiem, de prins van het gravel: 6-4, 6-3, 6-2.