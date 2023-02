Jubel bij Paris Saint-Germain: jubileumtreffer Lionel Messi én record Kylian Mbappé

Schrik om uitvalbeurt Kimpembe

Nog voor het ‘feestje’ begon was er sprake van een groot schrikmoment. Dit kwam door de akelige uitvalbeurt van verdediger Presnel Kimpembe. De Fransman zakte na een kwartier spelen naar de grond, zonder dat de bal in de buurt was. Dat zorgde even voor paniek in het stadion, maar Kimpembe bleek al op de brancard bij. Later op zondag bevestigde trainer Christophe Galtier dat Kimpembe vanwege - waarschijnlijk - een achillespeesblessure de rest van het seizoen niet meer inzetbaar is.